O Santos anunciou a contratação do meio-campista Philippe Coutinho nesta segunda-feira (14). O meia assinou contrato até o final de 2026. Ele estava sem clube após deixar o Vasco, em fevereiro.\nSe cumprir apenas o período de vínculo atual e não renovar, Coutinho disputará só o Brasileirão e a reta final da Sul-Americana pelo Santos - caso o clube passe pelo Atlético-MG, na quarta-feira (16).\nCoutinho usará a camisa 11 do Santos - Rony cedeu o número. O jogador comentou sobre a oportunidade de jogar ao lado de Neymar por um clube pela primeira vez.\n"Estou bem feliz de estar chegando a um grande clube, retornar ao futebol. Jogar no clube onde Pelé jogou é muito importante e jogar ao lado do Neymar, que é um grande craque... Tive a sorte de jogar ao lado do Neymar por bastante tempo, mas nunca em um clube, sempre na seleção. Sempre foi um prazer atuar ao lado dele", disse Coutinho.