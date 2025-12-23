O Santos avançou pela contratação de Gabriel Barbosa, do Cruzeiro. A negociação ocorre para um empréstimo de um ano. O Santos pagaria a maior parte do salário.\nENTENDA A NEGOCIAÇÃO\nGabigol é uma das prioridades do Santos no mercado. O centroavante também vê a volta ao Peixe como a melhor opção. Pesa a favor do Santos o clima ruim de Gabriel no Cruzeiro, além de motivações familiares.\nPalmeiras desiste de atacante do Atlético-GO, e Botafogo demonstra interesse\nGabigol está em baixa com a torcida após perder o pênalti decisivo na Copa do Brasil. A situação piorou com a chegada do técnico Tite, que não é entusiasta da permanência.\nO atacante já externou o desejo de buscar novos ares ao Cruzeiro, que entende a situação. O UOL apurou que as partes enxergam o negócio como uma oportunidade de mercado para ambos.