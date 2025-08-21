O Santos fechou a contratação do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. As partes chegaram a um acordo verbal nesta quinta-feira (21), e o clube aguarda o treinador na Vila Belmiro para assinar o contrato e fazer o anúncio oficial.\nEle chega ao clube após a goleada de 6 a 0 sofrida diante do Vasco no domingo (17), no Morumbi, que resultou na queda de Cleber Xavier, tendo a missão de afastar o time da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.\nO treinador estava livre no mercado desde o fim de julho, quando foi demitido do Fortaleza após uma série de nove jogos sem vitória.\nLeia também\n+Investidor no Vila Nova? Nova proposta para a SAF? Veja o que se sabe sobre os assuntos\nEx-auxiliar de Tite, Xavier esteve à frente da equipe em sua primeira experiência como técnico por apenas 15 partidas, com cinco vitórias, três empates e sete derrotas, aproveitamento de 33%.