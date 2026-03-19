O Santos anunciou na madrugada desta quinta-feira (19) a demissão do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, 50. Após sete meses no comando da equipe, o treinador foi informado do desligamento pela diretoria ainda no vestiário da Vila Belmiro após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.\nJunto com Vojvoda, deixam o clube os auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.\n"O Santos FC comunica a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda e dos membros de sua comissão técnica. O clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira", disse a agremiação em nota.\nCom três passagens pelo clube - em 2008, 2018 e a última entre 2020 e 2021 -, Cuca foi anunciado ccomo o novo treinador.