O Santos informou que Neymar vai se juntar à delegação para o jogo contra o Remo, nesta terça-feira (4), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta segunda-feira (3), o jogador participará do leilão beneficente do seu instituto, em São Paulo.\nNeymar participará do leilão nesta segunda-feira (3) e vai viajar para Belém nesta terça-feira (4) - o restante do elenco embarca nesta segunda-feira. O Santos encara o Remo às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pelo jogo de volta das oitavas de final.\nO clube informou que ele estará à disposição do técnico Cuca para a partida. Com o empate por 0 a 0 na ida, quem vencer o duelo de volta se classifica. A decisão irá para os pênaltis se houver nova igualdade.\nNeymar durante o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Remo (Raul Baretta/ Santos FC.)