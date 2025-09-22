O Santos venceu o São Paulo por 1 a 0 no clássico disputado na Vila Belmiro na noite deste domingo (21).\nEsta é a primeira vitória do clube depois de duas derrotas e dois empates no Campeonato Brasileiro e o primeiro triunfo do técnico Juan Pablo Vojvoda à frente da equipe, que não vive boa fase no torneio: com 26 pontos, o Santos chegou à 14ª colocação, mas continua próximo da zona de rebaixamento.\nO Santos dominou o primeiro tempo, com vantagem na posse de bola e mais finalizações, mas enfrentou boas defesas do goleiro são-paulino Young e não conseguiu abrir o placar.\nO gol veio aos 14 minutos da segunda etapa: Guilherme recebeu cruzamento de Rollheiser e marcou de cabeça.\nO São Paulo, na sétima posição, com 35 pontos, jogou com a equipe reserva para poupar seus titulares. O foco do clube é a partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores, na quinta-feira (25), contra a LDU. A equipe paulistana busca se recuperar da derrota por 2 a 0 em Quito.