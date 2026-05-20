O Santos informou nesta quarta-feira (20) entrou com ação no STJD para pedir a anulação da partida contra o Coritiba. O Peixe entende que houve erro de direito na substituição de Neymar e alega que Robinho Jr. deveria ter substituído Escobar.\nO caso ocorreu no último domingo (17). Um erro da arbitragem antecipou a saída de Neymar na partida entre Santos e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, em São Paulo. O time paraense vencia por 3 a 0.\nAos 17 minutos do segundo tempo, o camisa 10 estava fora do gramado recebendo atendimento médico após relatar dores na panturrilha, enquanto o Santos preparava uma substituição.\nA troca definida pela comissão técnica previa a saída de Escobar para a entrada de Robinho Jr., mas, no momento da sinalização conduzida pelo quarto árbitro Bruno Mota Correia, a placa eletrônica mostrou, por engano, o número de Neymar.