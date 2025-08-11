O Santos foi dominado pelo Cruzeiro no primeiro tempo na noite deste domingo (10), mas resistiu e venceu o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, no Mineirão, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.\nOs gols do Santos foram marcados por Guilherme e Caballero. Neymar perdeu uma chance inacreditável no primeiro tempo, mas o erro não foi decisivo.\nO gol do Cruzeiro foi marcado por Fabrício Bruno. Os mandantes jogaram melhor na primeira etapa, não fizeram mais gols graças ao goleiro Brazão, mas não conseguiram repetir o ritmo na segunda e sofreram a virada no final.\nO jogo também ficou marcado por um gol anulado de Kaio Jorge, logo após o gol de empate do Santos. O VAR viu falta em Zé Rafael no início do lance.\nCom o resultado, o Santos chega a 21 pontos e fica na 14ª colocação. O Cruzeiro fica com 37, na segunda posição, e vê o Flamengo abrir três pontos de vantagem na liderança.