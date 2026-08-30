Em seu oitavo clássico na temporada, o Santos conseguiu neste domingo (30) sua primeira vitória contra os principais rivais da capital paulista. Em Itaquera, superou o Corinthians com um gol de Christian Oliva, ainda no primeiro tempo, quando o placar de 1 a 0 foi definido.\nAté o embate deste domingo pelo Campeonato Brasileiro, o Santos havia disputado sete clássicos com os rivais da capital, sem obter nenhuma vitória, com quatro empates e três derrotas.\nComo visitante, teve um empate e duas derrotas diante do Palmeiras e outro revés diante do São Paulo. Na Vila, empatou uma vez com o time tricolor e duas vezes com o Corinthians.\nO empate por 1 a 1, no dia 15 de março, no primeiro turno do Nacional, foi o único dos sete clássicos disputados por Neymar na temporada. Desde que retornou ao Santos, ele só esteve em três dos 15 confrontos contra os maiores rivais do clube no período.