O Santos encerrou sua participação no Brasileirão com uma arrancada que consagrou a permanência na Série A e ainda garantiu vaga na Sul-Americana de 2026. Na tarde deste domingo (07), o Santos venceu o Cruzeiro por 3 a 0, na Vila Belmiro.\nThaciano titular marcou dois gols da vitória santista, após duas partidas sem sair do banco de reservas. João Schmidt ampliou o placar em jogada aérea, na segunda etapa.\nO time mineiro optou por enviar uma equipe reserva a campo, visando o confronto decisivo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. A partida de ida será no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).\nO resultado final deixa o Santos na 13ª colocação, somando 47 pontos -foram 9 pontos nas três últimas rodadas. O Cruzeiro, que não aspirava mais nada, fecha a competição na 3ª colocação, com os mesmos 70 pontos.