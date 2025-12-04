Eduardo Sasha brilhou, fez dois gols num intervalo de dois minutos, e ajudou o Bragantino a golear o Vitória, por 4 a 0, em duelo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.\nLucas Barbosa e Jhon Jhon foram os outros a balançar as redes de Thiago Couto, que foi muito exigido e evitou um placar ainda mais elástico no Estádio Cícero de Souza Marques.\nCom o triunfo, o Bragantino sobe para a 9ª posição, com 48 pontos, e ainda sonha com uma vaga no G8 - o São Paulo, com 51, ocupa o 8º lugar.\nPara superar o time do Morumbi, a equipe do interior precisa vencer e contar com derrota do São Paulo na última rodada (ultrapassaria pelo número de vitórias: 15 contra 14).\nO 8º colocado garantirá uma vaga na pré-Libertadores se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil.\nJá o Vitória, que saiu do Z4 depois de vencer o Mirassol, retorna à zona de rebaixamento. O clube baiano fica em 17º, com 42 pontos, e lutará pela permanência na última rodada.