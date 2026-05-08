Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, se manifestou nas redes sociais após especulações de que poderia deixar o clube.
"Sou teimoso, orgulhoso, resiliente e muito vitorioso. Esses papinhos, comigo, não funcionam" disse o jogador nas redes sociais.
Scarpa afirmou que está feliz no clube e que a família já se adaptou à cidade. "Estou feliz no Galo e minha família adaptada à cidade", escreveu o meia.
O meia disse que não foi informado sobre uma possível negociação e que conversou com um diretor do Galo. "Se o clube pretende me negociar, não estou sabendo. Aliás, nesta quarta-feira (6), conversei com o nosso diretor e me foi dito outra coisa", afirmou.
Scarpa destacou ainda que segue trabalhando para demonstrar seu valor e se colocou à disposição. "Sigo trabalhando muito para mostrar o meu valor. Estou pronto e motivado para ajudar o Galo sempre que for preciso", completou.