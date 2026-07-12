As quatro primeiras seleções no ranking da Fifa (Federação Internacional de Futebol) estão classificadas para as semifinais da Copa do Mundo de 2026: França, Argentina, Espanha e Inglaterra.\nNa terça-feira (14), às 16 horas, a França, atual líder, enfrenta a Espanha, terceira colocada. Na quarta (15), também às 16 horas, a Argentina, no segundo lugar, e a Inglaterra, quarta do ranking, disputam uma vaga na final do torneio.\nEliminado nas oitavas de final pela Noruega, o Brasil ocupa a quinta colocação.\nCompletam o top 10, nesta ordem, Marrocos, Portugal, Bélgica, Holanda e México.\nRanking da Fifa em 11 de julho de 2026\n1º França\n2º Argentina\n3º Espanha\n4º Inglaterra\n5º Brasil\n6º Marrocos\n7º Portugal\n8º Bélgica\n9º Holanda\n10º México