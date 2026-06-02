O avião da delegação brasileira decolou às 23h02 desta segunda-feira (1º) do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, rumo aos Estados Unidos, onde tentará conquistar o hexacampeonato mundial de futebol.\nApós a goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, no amistoso de domingo (31), o elenco ganhou folga e se reapresentou ao técnico Carlo Ancelotti na tarde desta segunda em um hotel na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. De lá, sob os olhares de cerca de 50 torcedores, seguiu de ônibus para o aeroporto, às 20h03.\nMarquinhos, do PSG, e Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, do Arsenal, se apresentarão diretamente nos Estados Unidos, por terem disputado a final da Champions League, no sábado (30), em Budapeste, na Hungria.\nSeleção brasileira goleia o Panamá em despedida da torcida no Maracanã