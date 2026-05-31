A caminho da Copa do Mundo, a seleção cumpriu o que dela se esperava e se despediu da torcida brasileira com uma vitória sobre o Panamá no Rio de Janeiro. Na noite de domingo (31), véspera do embarque para os Estados Unidos, a equipe verde-amarela triunfou por 6 a 2, em uma jornada festiva com gols de Vinicius Junior, Casemiro, Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos.\nO mais celebrado jogador no Maracanã não calçou chuteiras. Com uma lesão na panturrilha direita, Neymar apenas apareceu no gramado e acenou para o público. Mesmo sem ele em campo, em diversos momentos da partida brotou das arquibancadas do estádio o canto "olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar".\nTambém foram festejados os atletas com ligações com clubes cariocas, casos de Wesley, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo Santos, Paquetá, Luiz Henrique, Vinicius Junior e Rayan. Torcedores rubro-negros reunidos no setor norte chegaram a entoar "vai pra cima deles, Mengo", para irritação de vascaínos. No gol de Rayan, explodiram gritos de Vasco.