A Confederação Brasileiro de Futebol (CBF) anunciou no começo da madrugada desta quarta-feira (30) o corte do jogador Raphinha da seleção brasileira.\nO atleta foi submetido a um exame de imagem que constatou um edema muscular na região posterior da coxa direita.\n"Por precaução e visando sua pronta recuperação, o jogador será liberado da seleção brasileira. Nenhum atleta será convocado em seu lugar para o amistoso contra a Índia", diz nota da CBF.\nLucas Rodrigues, volante do Goiás, valoriza vitória e momento com a seleção brasileira sub-20\nAncelotti aponta carência no meio de campo e prevê nova troca de goleiro contra a Índia\nBrasil melhora, sofre e vence Austrália em jogo com duas viradas\nO jogo contra a Índia está marcado para sábado (3), às 11h (horário de Brasília), no Estádio Salt Lake, na cidade de Calcutá.