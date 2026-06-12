A seleção brasileira encerra nesta sexta-feira (12) a preparação para sua estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos, no sábado (13), em East Rutherford, Nova Jersey. Como tem sido a praxe nas atividades no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, apenas os 15 primeiros minutos da movimentação puderam ser acompanhados pela imprensa.\nNesse período, também como ocorreu ao longo de toda a semana, não foi possível ver Neymar no gramado. Em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda, o atacante de 34 anos trabalha na tentativa de ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti a partir da segunda rodada do torneio, no duelo com o Haiti, na próxima sexta (19), na Filadélfia.\nCBF sela acordo, e jogadores podem ficar com até 70% da premiação\nSeleção Brasileira embarca para a Copa 2026 em busca do hexacampeonato