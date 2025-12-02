Em seu último jogo no ano, a seleção brasileira feminina dominou Portugal, fez três gols em um primeiro tempo alucinante e venceu o amistoso por 5 a 0, no Estádio Municipal de Aveiro. A vitória que encerra 2025 também foi um alívio após a derrota para a Noruega, na última sexta-feira.\nGabi Zanotti, Ludmila, Dudinha, Isabela e Bia Zaneratto anotaram os gols da partida. Tainá Maranhão ainda teve duas boas chances na primeira etapa, enquanto a goleira Lelê não foi incomodada no jogo.\nO amistoso serve como preparação para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.\nA seleção feminina só volta a campo em 2026. Além dos amistosos, o Brasil terá a Copa América feminina em seu calendário - a competição também deve ser sediada em solo brasileiro, como evento-testo para a Copa do Mundo.\nFIM DE ANO COM CHAVE DE OURO