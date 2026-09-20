A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Argentina neste domingo (20), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e assegurou a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.\nA partida da quinta rodada do Campeonato Sul-Americano da modalidade terminou em 3 sets a 0 (25/20, 25/23 e 25/20), resultado que garantiu o título do torneio e também uma vaga no Mundial de 2027, que será realizado na Polônia, em setembro.\nNo último Sul-Americano, em 2023, o Brasil amargou uma derrota para a seleção argentina, o que ampliou a rivalidade no confronto deste domingo. Desta vez, porém, a equipe brasileira dominou a partida e não deu chance para os adversários.\nO maior destaque do confronto foi o oposto Darlan, que marcou 23 pontos.\nA vitória no Maracanãzinho interrompeu uma sequência de reveses da equipe comandada por Bernardinho. Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, a seleção foi eliminada pelos Estados Unidos nas quartas de final. Em 2025, o Brasil terminou na 17ª colocação no Mundial, a sua pior campanha no Mundial.