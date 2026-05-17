A aguardada convocação dos 26 jogadores que vão representar o Brasil na próxima Copa do Mundo será divulgada nesta segunda-feira (18), a partir das 17 horas. O evento será no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O POPULAR ouviu treinadores com história no futebol goiano sobre o que o torcedor brasileiro pode esperar da lista do técnico Carlo Ancelotti e é unanimidade, entre os profissionais, a opinião de que o grupo que consta na pré-lista apresenta qualidade para levar a seleção à conquista do hexa.A pré-lista conta com 55 nomes. Desse grupo, 26 atletas serão convocados pelo técnico italiano para representar o Brasil na Copa, que vai ser disputada em três países sedes: Canadá, Estados Unidos e México.“Se falar de uma seleção grande, qualquer lista que se faça será equilibrada. Vejo sempre equilíbrio no comando, que acompanha o rendimento dos jogadores em competição. A lista balanceou bem. Temos um grupo bem selecionado. Confio muito no trabalho que está sendo feito”, avaliou o técnico Hélio dos Anjos, que defende o Náutico e trabalhou no Goiás, no Vila Nova e no Atlético-GO.Na opinião de Marcelo Cabo, ex-técnico dos mesmos três times da capital goiana, a pré-lista possui atletas que poderão agregar em qualidade para o Brasil disputar o título na próxima Copa do Mundo.“Dá para extrair 26 jogadores muito qualificados e temos total condição de disputar a Copa de igual para igual com as outras seleções. É uma Copa diferente, disputada em três países, com mais seleções. É uma nova Copa, são mais fases e grupos. A seleção tem plena condição, pela pré-lista, de ter 26 jogadores de qualidade para disputar o título do Mundial”, acrescentou o comandante do Caxias.A pré-lista divulgada pela CBF possui nomes experientes, casos do goleiro Alisson, do zagueiro Thiago Silva, do volante Casemiro e do atacante Neymar. Também há talentos mais jovens e que ainda estão criando experiência na seleção, casos do lateral Luciano Juba, do volante Danilo e dos atacantes Igor Thiago e Luiz Henrique.Para o técnico Wagner Lopes, ex-Goiás, Vila Nova, Atlético-GO e Crac no futebol goiano, é uma mescla positiva. “É fundamental ter jogadores com experiência em Copa do Mundo. Temos a maioria dos jogadores com duas Copas no currículo e isso é bom. Quem está chegando agora também joga em alto nível, então o Brasil tem potencial e qualidade para brigar”, analisou.Wagner Lopes reforça que a lista poderia estar melhor não fossem as lesões. Os atacantes Estevão e Rodrygo, por exemplo, estão fora do Mundial. “É tiro curto, ter uma seleção que saiba duelar e seja casca grossa é importante. O Brasil tem uma defesa sólida. É entrosamento para dar liga. O treino é curto na preparação. Acredito que o pessoal que vem de fim de temporada (os europeus) possa sentir o cansaço, mas, fazendo boa pré-temporada, pode fazer uma grande Copa”, completou.“A pré-lista está com bastante jogadores que podem representar bem o Brasil. Eu só não sei se a lista dos 26 vai ter toda a condição, pode ser que esqueça alguém que esteja na pré-lista”, falou o treinador Márcio Fernandes, ex-Vila Nova.“Penso que é um grupo muito qualificado e que está sendo bem preparado. Possui atletas com vasta experiência internacional e dá ao treinador um grande leque de opções táticas, devido às características técnicas e valências físicas dos atletas pré-selecionados. Creio que é uma equipe que irá crescer durante a competição e com grande possibilidade de fazer uma campanha vitoriosa”, salientou o técnico Hemerson Maria, ex-Vila Nova, Crac, Aparecidense, Anápolis e Abecat.Na próxima Copa do Mundo, o Brasil tentará encerrar o jejum de 24 anos sem conquistar o Mundial. A seleção brasileira está no Grupo C com Escócia, Haiti e Marrocos, adversário na estreia, no dia 13 de junho.“Acredito que a seleção tenha qualidade individual. O Brasil é muito respeitado. No momento, o coletivo talvez não seja o favorito, mas há respeito. É Copa do Mundo, são decisões que igualam tudo. O time que chegar bem mentalmente vai surpreender. O Brasil pode surpreender. Além de qualidade, tem um treinador que pode contribuir para essa parte mental e montar um time organizado para fazer uma grande campanha para buscar o título”, concluiu o técnico Thiago Carvalho, ex-Aparecidense e Vila Nova.