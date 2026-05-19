Embora tenha formado um grupo com a maior média de idade do Brasil em Copas do Mundo, com 28,7 anos, Carlo Ancelotti levará para a América do Norte três jogadores que não eram nem nascidos em 2002, quando a seleção brasileira conquista o Mundial pela última vez.\nOs dois mais jovens do elenco definido pelo italiano são Rayan, do Bournemouth, da Inglaterra, e Endrick, do francês Lyon, ambos com 19 anos. Junto com Wesley, da Roma, de 22 anos, os garotos formam um trio de atletas que não sabe o que é festejar uma conquista brasileira em Copas.\nCaçula da seleção, Rayan é filho de ex-zagueiro do Atlético-GO e da Anapolina\nA garotada escolhida por Ancelotti vive uma época que pode igualar aquele que é o maior jejum do Brasil sem conquistar uma Copa. Caso volte da América do Norte sem o troféu, completará 24 anos sem ganhar o torneio.