A seletiva para a 33ª edição da Caminhada Ecológica, realizada pelo jornal O POPULAR e pelo Grupo Jaime Câmara (GJC), foi concluída neste domingo (31), na pista do Parque Macambira Anicuns, no Setor Faiçalville, em Goiânia, com 42 atletas na última largada. Deste número, 40 (29 homens e 11 mulheres) concluíram as quatro horas de prova e estão na disputa por uma das 30 vagas do projeto, que, nesta temporada, será realizado entre 20 e 25 de julho, de Trindade a Aruanã.\nA partir de agora, os organizadores e os coordenadores de equipes vão trabalhar nas avaliações de cada atleta, pegando os tempos para a obtenção de uma média, além do desempenho do candidato nas três etapas - a seletiva teve duas etapas sábado (30) e uma domingo (31). A expectativa do coordenador da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Ferreira Fonseca, é de que os resultados sejam divulgados ainda nesta semana.