Num dia de passadas largas e muita disputa, os atletas fecharam, neste sábado (30), o primeiro dia da seletiva a 33ª edição da Caminhada Ecológica.\nNo período vespertino, de 45 concorrentes, 30 conseguiram fechar o percurso dentro do tempo limite - 3h50. Os demais ultrapassaram a marca, mas continuam disputando a vaga neste domingo (31), das 8 horas ao meio-dia, na pista do Macambira Anicuns, no Setor Faicalville, em Goiânia.\nO ponto de corte no tempo, neste domingo (31) será de quatro horas.\nA Caminhada Ecológica é realizada pelo jornal O POPULAR e pelo Grupo Jaime Câmara (GJC) e terá, neste ano, 30 atletas no projeto, dos dias 20 a 25 de julho.\n-Caminhada Ecológica (1.3416769)\nA seletiva teve número recorde de inscritos (166), mas na primeira largada só 88 atletas marcaram presença. No período matutino, 56 deles fecharam os 28km. Na relargada, às 14 horas, 54 começaram a disputa, dos quais ficaram 45 atletas.