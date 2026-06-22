O goleiro Alisson, de 33 anos, não foi a campo nesta segunda-feira (22) no centro de treinamento Columbia Park, onde a seleção brasileira realizou a penúltima atividade antes do duelo com a Escócia, que será na quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.\nDe acordo com a CBF, o jogador foi poupado para controle de carga e permaneceu na parte interna do centro de treinamento. Além do camisa 1, apenas Raphinha não apareceu no gramado. O atacante está em processo de recuperação de uma lesão na coxa direita.\nA comissão técnica não indicou prazo para seu retorno, mas trabalha com a possibilidade de contar com ele novamente a partir das oitavas de final, caso o Brasil vá avançando.\nCom autódromo de Goiânia indisponível, Copa Truck anuncia mudança na etapa que seria na capital