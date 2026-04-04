O Vila Nova terá um importante desfalque no clássico contra o Atlético-GO, neste sábado (4). O artilheiro Dellatorre vai cumprir suspensão após ter sido expulso no empate por 1 a 1 com o Sport, pela 2ª rodada.\nNa ausência do centroavante, o técnico Guto Ferreira tem algumas opções, mas o mistério só deve ser divulgado na escalação oficial. O substituto imediato não está 100%. Rafa Silva sofreu uma contratura muscular logo após a estreia na Série B (dia 21 de março) e estava em fase de transição.\nCaso não esteja disponível, o técnico Guto Ferreira tem uma alternativa caseira. O prata da casa Jackson, de 18 anos, tem treinado com o profissional. Ele marcou um gol na goleada de 6 a 0 sobre o Operário-MS, pela Copa Centro-Oeste.\nEm outro cenário, Guto Ferreira pode mudar o sistema tático e, na vaga de um atacante, escalar o meia Dodô (ex-Atletico-GO). O treinador esconde o jogo e a escalação.