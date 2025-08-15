O técnico Vagner Mancini analisa as opções que tem para escalar o ataque do Goiás no clássico contra o Vila Nova, no próximo sábado (16). O treinador não conta com o atacante Pedrinho, que se recupera de lesão muscular e vai desfalcar o time esmeraldino não só no duelo contra o principal rival, mas possivelmente também nos próximos jogos da equipe na sequência do mês.\nO cenário mais provável é a repetição do ataque utilizado contra o Operário-PR: Wellington Rato como ponta na direita e Jajá do lado esquerdo com Anselmo Ramon de centroavante.\nMas existe outra opção para o técnico do Goiás, com a escalação de Welliton Matheus ou Esli Garcia. Eles correm por fora na briga pela vaga do atacante Pedrinho. Nos dois casos, Wellington Rato seria deslocado para atuar como meia.\nO atacante Arthur Caíke é o que tem menor chance de substituir Pedrinho. O jogador voltou aos treinos nesta semana, após problema muscular, e não tem sido utilizado como ponta.