O atacante Dellatorre, do Vila Nova, não atua há nove partidas, mas agora não tem mais impedimentos para voltar a jogar. Depois de se lesionar e sofrer um gancho de duas partidas de suspensão após levar um cartão vermelho contra o Sport, ele está liberado para entrar em campo tanto pela Copa Centro-Oeste quanto pela Série B.\nA última exibição de Dellatorre foi no dia 1º de abril, no empate em 1 a 1 contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada da Série B. Ao fim daquela partida, o atacante fez um gesto de “roubo” com as mãos após marcação de tiro de meta para o Leão, quando deveria ter sido escanteio para o Tigre. Após análise do VAR, o árbitro o expulsou com um vermelho direto.\nDellatorre cumpriu suspensão automática no clássico contra o Atlético-GO, em 4 de abril. No duelo contra o Primavera-MT, pelo Regional, no dia 8 de abril, ele não foi utilizado porque o Vila Nova mandou uma equipe alternativa de reservas e atletas sub-20.