Goiás e Atlético-GO fizeram clássico sem brilho na noite desta terça-feira (30) e empataram sem gols na Serrinha, no duelo que encerrou a 29ª rodada da Série B. O duelo entre esmeraldinos e rubro-negros foi abaixo da expectativa, o Dragão esteve mais próximo de marcar, acertou a trave, mas os clubes pouco criaram para tirar o zero do placar e ficaram na igualdade sem gols.\nO resultado é ruim para os dois clubes em relação a tabela da Série B. O Goiás chega aos 50 pontos, iguala a pontuação do líder Coritiba, mas fica em 2º por ter saldo de gols inferior ao time paranaense (11 a 8).\nJá o Atlético-GO até amplia a sequência invicta e chega ao sétimo jogo sem perder na competição, mas com 42 pontos cai para a 9ª colocação e desperdiça chance de diminuir um pouco mais a diferença para a faixa do acesso (G4) - neste momento é de seis pontos para o Athletico-PR, mas poderia ter sido de quatro pontos em caso de vitória no clássico.