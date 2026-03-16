O Goiás campeão goiano de 2026 não contou com um craque decidiu jogos e teve como marca um coletivo forte que mostrou força ao longo da competição. Foi o que disseram jogadores campeões goianos ao POPULAR. Neste domingo (15), a equipe esmeraldina encerrou com maior jejum sem a conquista do Goianão após superar o Atlético-GO na decisão. O jogo do título foi disputado na Serrinha.\nAo longo da campanha, o técnico Daniel Paulista utilizou 28 jogadores - três não estão mais no clube, o zagueiro Titi, o atacante Jajá e o meia Alan Stence.\nO goleiro Tadeu, o lateral esquerdo Nicolas, o meia Lourenço e o atacante Anselmo Ramon foram os atletas que atuaram em todos os 14 jogos do Goiás no Goianão.\nAo longo da competição, 11 jogadores diferentes marcaram gols pelo Goiás. O artilheiro foi Anselmo Ramon que fez sete dos 24 gols da equipe - ele também foi o goleador do campeonato.