O Goiás terá uma mudança na zaga no encerramento do 1º turno da Série B contra o Sport. Lucas Ribeiro, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática, e Ramon Menezes, que pertence ao clube pernambucano e está emprestado ao time esmeraldino, serão desfalques na próxima rodada.\nCom os desfalques, o Goiás deve ter Luisão e Luiz Felipe como dupla de zaga no confronto direto contra o Sport.\nOs zagueiros atuaram juntos como titulares na zaga em quatro oportunidades na temporada, ainda sob o comando do técnico Daniel Paulista, todas pela Série B.\nCom dois gols de Kadu Sousa, Goiás vence a Ponte Preta\nEles participaram das vitórias sobre América-MG e Criciúma, do empate com o Londrina e da derrota para o Juventude. Os jogos foram nas primeiras quatro rodadas da Série B.\nAlém dessas partidas, os dois começaram juntos na derrota para o Cuiabá, mas com Luisão improvisado na lateral direita. No total, com ambos entre os titulares, o Goiás disputou os cinco primeiros jogos da Segundona, somando duas vitórias, um empate e duas derrotas. Foram sete gols sofridos.