Sem entrar em campo, o Anápolis garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Goiano. Com os resultados dos quatro jogos que abriram a 8ª rodada, o Galo da Comarca garantiu presença na próxima fase da competição.\nNeste momento, o Anápolis é o 8º colocado com oito pontos. O Goiatuba, que venceu o Atlético-GO por 2 a 1, de virada, está no 9º lugar com sete pontos. Desta forma, o Galo da Comarca não poderá mais ser ultrapassado no complemento da 8ª rodada.\nO Anápolis ainda pode melhorar sua posição na conclusão da rodada. Se vencer a Anapolina, neste domingo (8), o Galo da Comarca vai finalizar a fase de classificação na 7ª colocação.\nA Rubra também joga por melhor posição na tabela. Se ganhar o clássico no Jonas Duarte, a Anapolina chegará aos 15 pontos e vai terminar a 1ª fase, no mínimo, na 4ª posição e vai garantir mando de campo nas quartas de final.