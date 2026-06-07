Em amistoso disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, a seleção brasileira feminina venceu os Estados Unidos por 2 a 1, na noite deste sábado. A equipe comandada por Arthur Elias buscou a virada ainda no primeiro tempo. Sophia Wilson abriu o placar para as americanas logo no primeiro minuto de jogo, mas Tainá Maranhão e Bia Zaneratto marcaram os gols que garantiram o triunfo brasileiro.\nO confronto ocorreu simultaneamente ao último compromisso da seleção brasileira masculina antes da Copa do Mundo, que começa na próxima semana. Em Cleveland, nos Estados Unidos, o Brasil enfrentou o Egito em amistoso iniciado às 19h (de Brasília), 30 minutos após o pontapé inicial da partida feminina.\nNem a concorrência direta com a equipe masculina afastou os torcedores. Mais de 30 pessoas acompanharam o duelo na Neo Química Arena. Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar nesta terça-feira. O novo amistoso será disputado no Castelão, em Fortaleza. Os dois confrontos integram a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.