Com volta de Lucas Paquetá e sem Neymar, o técnico Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira (25) a seleção brasileira para as duas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil é o terceiro colocado, com 25 pontos e já está classificado para o Mundial do ano que vem.\nA seleção enfrentará o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã (RJ), e a Bolívia, no dia 9, às 20h30 (de Brasília), em El Alto (BOL).\nLeia também\n+Uruguaio se redime, Atlético-GO marca no fim e empata com o Cuiabá\nVeja a lista\nGoleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)\nDefensores: Alexsandro Ribeiro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), G. Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma)