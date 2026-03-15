Basta começar uma entrevista de Carlo Ancelotti para que o assunto apareça cedo ou tarde. Desde que assumiu a seleção brasileira, em maio do ano passado, o treinador é insistentemente questionado sobre Neymar, que até hoje não atuou sob o comando do italiano e mantém em aberto a dúvida sobre sua presença na Copa do Mundo deste ano.\nA resposta poderá, enfim, começar a ser dada nesta segunda-feira (16), quando Ancelotti divulgará a última convocação para amistosos antes da lista final para o Mundial.\nHá disputas abertas em praticamente todas as posições, especialmente no ataque, setor em que Neymar tenta se encaixar. Os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, serão decisivos para os candidatos a integrar a delegação brasileira.\nO camisa 10 do Santos teve recentemente a chance de ganhar a confiança do técnico, mas não conseguiu se apresentar diante do Mirassol, no último dia 10, quando Ancelotti foi ao estádio Campos Maia, no interior de São Paulo, justamente para observá-lo. A comissão técnica do time alvinegro informou que o jogador foi cortado da partida por desgaste muscular.