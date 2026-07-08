Além da vitória heroica nos acréscimos sobre o São Bernardo por 2 a 1, no OBA, na noite da última segunda-feira (6), que manteve o Vila Nova na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o time alcançou uma marca inédita na competição: pela primeira vez em 16 rodadas, terminou uma partida sem receber cartão amarelo. Nas 15 rodadas anteriores, o Tigre havia sido advertido ao menos uma vez em todos os jogos.\nO feito ganha ainda mais relevância porque o Vila Nova está entre as equipes mais indisciplinadas da Série B. O Tigre é o terceiro clube com mais cartões amarelos na competição, com 48 advertências, média de três por partida, atrás apenas de Avaí, com 50, e CRB, com 55.\nA equipe também é a terceira com mais cartões vermelhos, com quatro expulsões, ao lado do Ceará, atrás de Goiás e Fortaleza, com cinco cada, e Ponte Preta e Athletic, com sete.