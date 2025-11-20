O Remo terá desfalques para a decisão contra o Goiás no próximo domingo (23), no Mangueirão. Três jogadores titulares vão cumprir suspensão na última rodada da Série B.\nAs principais ausências serão no ataque. Os uruguaios Diego Hernández e Nico Ferreira foram expulsos na derrota de 3 a 1 para o Avaí e estão fora da decisão contra o Goiás.\nA dupla esteve envolvida em uma confusão generalizada na partida disputada na Ressacada. Após análise na cabine do VAR, o árbitro Felipe Fernandes de Lima/MG expulsou seis atletas: quatro do Avaí e dois do Remo.\nA outra ausência do Remo é pelo acúmulo de três cartões amarelos. O meia Pedro Castro, que jogou como lateral direito contra o Avaí, recebeu o terceiro amarelo e aumentou a lista de desfalques.\nNo ataque, Janderson, João Pedro e Jaderson brigam por duas vagas. Na lateral direita, Marcelinho pode voltar ao time titular. Ele ainda se recupera de uma entorse no pé. Caso não fique à disposição, o técnico Guto Ferreira pode ter de improvisar algum atleta na função.