O Crac demitiu, nesta segunda-feira (26), o técnico Luan Carlos. O time catalano foi derrotado pelo Anápolis, por 2 a 0, no último domingo (25), e chegou a cinco jogos sem vitória na fase inicial do Campeonato Goiano - são dois empates e três derrotas. O ex-jogador Cleber Gaúcho deve ser o novo treinador da equipe.\nEm penúltimo no Estadual, sem vencer e correndo risco de rebaixamento à Divisão de Acesso, o Crac deve apresentar, na tarde desta segunda-feira (26), o treinador para a sequência da competição. Cleber Gaúcho, de 51 anos, deixou o Inhumas na manhã de sexta-feira (23), também por causa de resultados negativos, e deve assumir.\nO técnico foi campeão do Estadual 2021, pelo Grêmio Anápolis, eliminando Atlético GO (semifinal) e Vila Nova (final), com triunfos nos pênaltis.\nNo Leão do Sul, Cleber Gaúcho volta a trabalhar com o zagueiro Danrlei - ambos foram campeões do Estadual 2021, pelo Grêmio Anápolis.