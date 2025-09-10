Os semifinalistas da Copa do Brasil serão definidos nesta quarta (10) e quinta-feira (11) com os jogos de volta da fase quartas de final, que marcam o retorno do futebol brasileiro após o período da Data FIFA.\nBahia, Corinthians e Cruzeiro venceram os jogos de ida e abriram vantagem contra Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG, respectivamente. O clássico carioca entre Vasco e Botafogo foi o único que não houve vencedor, após empate entre os rivais no primeiro confronto.\nJogos de quarta\nO primeiro classificado sairá do confronto entre Fluminense e Bahia, que se enfrentam no Maracanã, a partir das 19 horas.\nNa ida, a equipe nordestina, que foi campeã da Copa do Nordeste no último sábado (6), venceu por 1 a 0 em casa. O Bahia tem a vantagem do empate para avançar à semifinal.\nO time carioca precisa vencer por dois gols para se classificar no tempo regulamentar. Caso vença com a diferença de um gol, a definição do classificado será definida nos pênaltis.