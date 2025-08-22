A semana no Goiás foi um pouco diferente da habitual e marcada por reuniões em tom de cobranças após a derrota no clássico para o Vila Nova, na última rodada da Série B. O desempenho ruim da equipe e o tabu sem vitória contra o principal rival incomodaram a direção esmeraldina, que fez reuniões com o departamento de futebol e com a comissão técnica.\nAs reuniões ocorreram entre segunda-feira (18) e terça-feira (19). Os dirigentes do Conselho de Administração e do Conselho Deliberativo se reuniram com o diretor de futebol Lucas Andrino e fizeram cobranças por melhor desempenho da equipe na sequência da Série B. Essa informação foi divulgada pelo jornalista André Rodrigues e confirmada pelo POPULAR.\nAs cobranças também chegaram aos atletas, por meio da comissão técnica liderada por Vagner Mancini e também do diretor de futebol Lucas Andrino.