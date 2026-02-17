A Federação Goiana de Futebol (FGF) divulgou datas, horários e locais das semifinais do Campeonato Goiano. A novidade é o retorno do Vila Nova ao OBA para jogar o clássico contra o Atlético-GO no jogo de volta.\nGoiás e Vila Nova, por terem as melhores campanhas somadas a 1ª fase e as quartas de final, fazem o jogo de volta em casa.\nJogos de ida:\nAnapolina x Goiás - Sábado (21/2), 17 horas, Jonas Duarte\nAtlético-GO x Vila Nova - Domingo (22/2), 17 horas, Antônio Accioly\nJogos de volta:\nGoiás x Anapolina - Sábado (28/2), 16 horas, Serrinha (Hailé Pinheiro)\nVila Nova x Atlético-GO - Domingo (1º/3), 17 horas, OBA\nPlayoffs\nA FGF também divulgou a tabela dos playoffs que vão definir a colocação final de 5º a 8º colocados.\nJogos de ida:\nCrac x Jataiense - Sábado (21/2), 17 horas, Genervino da Fonseca, em Catalão