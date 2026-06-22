Sensação da Copa do Mundo, Cabo Verde pode se classificar para o mata-mata sem ter vencido nenhum jogo na fase de grupos. Há apenas um caminho para que a seleção africana consiga a sua vaga desta maneira sem depender de critérios de desempate.\nCOMO CABO VERDE AVANÇA SEM VENCER?\nEmpatar com a Arábia Saudita + derrota do Uruguai para a Espanha\nSITUAÇÃO DE CABO VERDE\nCabo Verde é o terceiro colocado do Grupo H. A seleção tem dois pontos, está igualada com o Uruguai na pontuação, no confronto direto e no saldo, mas fica atrás no número de gols marcados [3 a 2]. A Espanha lidera a chave [4 pontos], e a Arábia Saudita é a última [1 ponto].\nA última rodada tem Cabo Verde x Arábia Saudita, e Uruguai x Espanha. Os jogos serão disputados na próxima sexta-feira, às 21h (de Brasília).\nCabo Verde ainda pode avançar sem vencer, em segundo, de outra forma, mas dependeria de critérios de desempate. Se os dois jogos terminarem empatados, os cabo-verdianos fecharão a primeira fase na vice-liderança se empatarem com Arábia Saudita por mais gols do que o Uruguai com a Espanha. Se mesmo assim houvesse igualdade, a decisão iria para os gols sofridos e, depois, número de cartões. Em última caso, a Fifa recorreria ao ranking, onde os uruguaios estão acima.