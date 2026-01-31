Na mesma semana em que o Corinthians desistiu de contratar o volante Alisson, do São Paulo, por não dispor de R$ 1 milhão em caixa para pagar à vista pelo empréstimo --além de outros R$ 500 mil previstos para o segundo semestre--, o Flamengo aceitou desembolsar R$ 260,5 milhões para repatriar Lucas Paquetá, tornando-o a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.\nO recuo da diretoria alvinegra e a ofensiva rubro-negra para fechar acordo com o West Ham, da Inglaterra, são exemplos recentes do abismo financeiro que hoje separa os dois clubes de maiores torcidas do país.\nAinda assim, ambos comemoraram títulos nacionais relevantes em 2025. O Corinthians conquistou a Copa do Brasil, a quarta de sua história, derrubando o Vasco no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Flamengo levantou seu oitavo Campeonato Brasileiro, superando o Palmeiras na disputa por pontos corridos.