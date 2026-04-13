A sequência invicta do Goiás em 2026, que foi encerrada no último sábado (11) após o clube goiano perder por 2 a 0 para o Juventude, foi a sexta maior na história do time esmeraldino. A primeira derrota da equipe alviverde ocorreu no 21º jogo da temporada.\nO período invicto em 2026 durou 20 partidas. Foram 12 vitórias e oito empates em três competições diferentes: Campeonato Goiano (campeão invicto), Série B e Copa do Brasil.\nNa história do Goiás, essa foi a sexta maior sequência invicta ao lado das temporadas de 1994 (13 vitórias e sete empates) e 1995 (11 vitórias e nove empates).\nEm 2026, as vitórias do Goiás foram contra Abecat, América-MG, Anapolina, Atlético-GO, Centro Oeste, Crac, Criciúma, Fluminense/PI, Goiatuba, Inhumas, Maringá e Vila Nova.\nO time esmeraldino empatou com Anapolina (duas vezes), Atlético-GO (duas vezes), Crac (duas vezes), Gama e Londrina.