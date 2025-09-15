O título do Campeonato Brasileiro tem 83,5% de chance de terminar nas mãos de Flamengo ou Palmeiras, segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).\nO time rubro-negro lidera a probabilidade de título com 49,7%. A equipe é a primeira colocada do Brasileiro, com 50 pontos, e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Juventude.\nO Palmeiras vem logo na sequência, com 33,8% de chance de ser campeão nacional. O clube alviverde ocupa a segunda colocação do torneio nacional, com 46 pontos e, no sábado, goleou o Inter por 4 a 1.\nLeia também\n+Em má fase, Vila Nova tenta não repetir sequência de cinco jogos sem vencer\nDessa forma, os times de Filipe Luis e Abel Ferreira "polarizam", até então, a disputa pela taça. A dupla abriu uma larga vantagem em relação à Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Corinthians e Ceará, demais apontados pela UFMG como candidatos à conquista.