A Série A do Campeonato Brasileiro está de volta a partir desta quinta-feira (16), depois de 46 dias de paralisação para a Copa do Mundo, que se encerra no domingo (19). Durante a pausa, os 20 clubes da elite do futebol brasileiro deram um período de férias aos jogadores, realizaram intertemporadas, reforçaram seus elencos e disputaram amistosos preparatórios para o segundo semestre da temporada, fase mais importante do ano, quando as principais competições são decididas.\nAs partidas que marcam o retorno da Série A são Botafogo x Santos, no Estádio Nilton Santos, no Rio, e Vitória x Vasco, no Barradão, em Salvador. Os dois jogos serão disputados às 19h30 desta quinta-feira (16) e abrem a 19ª e última rodada do 1º turno, que será encerrada apenas na próxima quinta-feira (23). Nos próximos dias, a competição também terá a realização de jogos atrasados.