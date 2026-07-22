O time sub-20 do Goiás decide nesta quinta-feira (23) o título da Série B da categoria. No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), o clube esmeraldino encara o Ceará, a partir das 20 horas, por taça inédita.\nA Série B sub-20 foi criada pela CBF no ano passado. O Goiás é o primeiro clube goiano que chega à final. O time esmeraldino conquistou o acesso à Série A e jogará a elite da categoria em 2027. Agora, busca a cereja do bolo com título inédito para o futebol goiano.\nPara a decisão, o técnico Gabriel Carvalho conta com reforço do time profissional. O atacante Halerrandrio, que tem 19 anos e pode atuar pela equipe sub-20, estará disponível para enfrentar o Ceará. Ele treinou com o elenco durante a semana e deve enfrentar o Vozão nesta quinta-feira.\nPor outro lado, o zagueiro Murilo Câmara, um dos destaques da equipe sub-20, está fora do duelo. Por causa de desfalques na zaga na equipe profissional, o defensor ficou à disposição para o jogo contra o Sport, pela Série B profissional, na quarta-feira (22). Ele é titular no sub-20 e recentemente renovou contrato até o fim de 2029.