Os três times goianos terminaram o 1º turno da Série B na página de cima (entre os dez primeiros) da tabela de classificação da Série B. A 19ª rodada foi finalizada nesta quinta-feira (23). O Vila Nova está em 3º lugar, com 34 pontos. Já o Goiás se encontra em 7º, com 29 pontos, seguido de perto pelo rival Atlético-GO, em 8º, com 28 pontos.\nCom metade da Série B concluída, o Criciúma é o líder,com 39 pontos. Quem fecha o G6 é o Novorizontino, com 30. Entre eles, estão Operário-PR (35), Vila Nova (34), Juventude (32) e Fortaleza (31), fechando os seis clubes que estão em uma zona que envolve disputa por acesso.\nVila Nova\nO Vila Nova terminou o 1º turno com campanha de dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas (59% de aproveitamento). O Goiás conseguiu oito vitórias, cinco empates e seis derrotas (50% de aproveitamento), e o Atlético-GO firmou sete vitórias, sete empates e cinco derrotas (49% de aproveitamento).