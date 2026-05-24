Pela 8ª rodada da Série D, os cinco times goianos entraram em campo no final de semana e apenas um deles ganhou. A Abecat saiu triunfante de campo, Crac e Goiatuba empataram suas respectivas partidas, e Inhumas e Aparecidense perderam seus confrontos.\nNo último sábado (23), o Goiatuba recebeu o Capital-DF no Estádio Divino Garcia Rosa e empatou em 1 a 1. No Grupo A-4, o Azulão segue na vice-liderança, com 15 pontos, atrás do próprio Capital-DF, que tem 17.\nNo mesmo dia, a Abecat recebeu o Operário-MS e venceu por 2 a 0 no Estádio Luiz Benedito, chegando a seis pontos, subindo para 5º lugar no Grupo A-11 e deixando para trás os sul-mato-grossenses. Contudo, a equipe goiana segue fora do G4 - o Ivinhema, 4º colocado, possui 11 pontos.\nPartindo para os jogos de domingo (24), o Crac ficou no 0 a 0 com o Uberlândia, no Estádio Genervino da Fonseca, e caiu para 3º lugar no Grupo A-11, com 12 pontos.