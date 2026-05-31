O domingo (31) teve um saldo negativo para dois clubes goianos que disputam a Série D do Campeonato Brasilero. Inhumas e Crac perderam na penúltima rodada da fase inicial da competição.\nA Pantera Avinhada foi derrotada em casa, no Estádio Zico Brandão, pelo Gama-DF, por 2 a 0. Os gols do time adversário foram marcados por Ramon e Henrique Almeida na etapa inicial.\nO Inhumas segura a lanterna do Grupo A3 (1 ponto), enquanto o Gama-DF se consolida como líder da chave (25 pontos).\nO Crac, que poderia garantir a classificação antecipada à 2ª etapa, desperdiçou boas chances de gol quando o jogo estava empatado sem gols e acabou derrotado pelo Operário-MS por 2 a 0, no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande (MS).\nA equipe sul-mato-grossense chegou à vitória com gols de Alex Choco e Einstein, ambos no segundo tempo. O time catalano soma 12 pontos no Grupo A-11 e depende de um empate, na rodada final, para garantir vaga à 2ª fase. O Crac decide a classificação em Catalão, no Estádio Genervino da Fonseca, diante do Ivinhema-MS (12 pontos).