Goiatuba, Inhumas e Aparecidense entram disputam neste domingo (7) a 10ª e última rodada da 1ª fase da Série D com jogos às 17 horas. Do trio goiano, o Azulão garantiu vaga na fase eliminatória, o Camaleão precisa pontuar para avançar e a Pantera Avinhada não tem mais chance de classificação e apenas vai cumprir tabela.\n(Confira, ao fim do texto, onde assistir, arbitragem e outras informações.)\nA Aparecidense ocupa a vice-liderança do Grupo A3, com 12 pontos, e enfrenta fora de casa o Gama, líder da chave e dono da melhor campanha de toda a Série D, com 25 pontos. A partida será disputada no estádio Bezerrão.\nA situação do grupo é equilibrada. Além da Aparecidense, Primavera e Luverdense também somam 12 pontos. O Brasiliense aparece logo atrás com 11. O Camaleão depende apenas de si para avançar à 2ª fase. Em caso de vitória ou empate diante do Gama, garante a classificação sem precisar acompanhar os demais resultados.